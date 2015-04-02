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وصول 24534 طن بضائع ومعدات لميناء الأدبية و439 راكب ومعتمر لـ “نويبع”

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وصول 24534 طن بضائع ومعدات لميناء الأدبية و439 راكب ومعتمر لـ “نويبع” وصول 24534 طن بضائع ومعدات لميناء الأدبية و439 راكب ومعتمر لـ “نويبع”

صورة أرشيفية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية يشهد اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع حيث يستقبل الميناء كميات من البضائع المتنوعة و المعدات، حيث يستقبل الميناء السفينة جلوبال اكير وعلى متنها 13024 طن زيت نخيل قادمة من ينبع و السفينة اطلانتيك جوبتير و على متنها 8600 طن كيماويات قادمة من دمياط و السفينة امازون و على متنها 2910 طن معدات قادمة من شرق اسيا .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 146 راكب منهم 84 معتمر و 2 باص عمرة و 10 شاحنة و السفينة سيناء و على متنها 293 راكب و 47 شاحنة و 6 سيارة ، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 647 راكب و 26 سيارة .

ويستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة او ام بونتاتيس قادمة من ميناء الادبية لاستكمال شحن 62 حاوية و سفينة الحاويات اكسين يان زان قادمة من جدة كما يغادر الميناء السفينة ام اس سى تاسمانيا و على متنها 171 حاوية 20 قدم و 63 حاوية 40 قدم متجهة الى ميناء الملك عبد الله بالسعودية .

ويشهد ميناء شرم الشيخ رحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 159 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة الغوص ، كما شهد الميناء بالامس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 104 سائح.

واستقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 862 راكب و 3 براد و 5 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 19 براد و 12 تريلا كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 44 راكب و 25 براد و 16 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 569 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة و 1 سيارة و 3 تريلا و 1 براد .

وشهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة الحرية و على متنها 112 شاحنة و 54 راكب و العبارة امانة و على متنها 81 راكب و 40 سيارة و 42 تريلا كما غادر الميناء السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 141 راكب و 35 تريلا و السفينة الحرية و على متنها 81 شاحنة و 1 سيارة .

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