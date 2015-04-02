رفض طعن 16 متهماً في “أحداث عنف شبرا” وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم

قضت دائرة الخميس ” أ ” بمحكمة النقض برفض الطعن المقدم من 16 متهماً وتاييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” أحداث عنف شبرا ” والتي وقعت خلال يوليو 2013 ..

صدر الحكم، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام خليل وهشام أبو علم وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في مذكرة برأيها الاستشاري بأشراف المستشار شريف عصام المحامي العام الاول وبرئاسة المستشار محمد حبيب السيد .. بقبول طعن المتهمين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والاعادة بالنسبة لجميع الطاعنين ماعدا المتهمين الغير طاعنين لصدور الحكم عليهما غيابياً.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد أصدرت حكمها في 9 أبريل 2014 بمعاقبة كل من مصطفي سعودي حسن – و محمود مصطفي سيد أحمد – ومحمود محمد محمود الفقي بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم 5 الاف جنيه لكل منهم كما عاقبت كل من احمد السيد ابراهيم أبو ليفة – و احمد فتحي شاكر – وتامر محمد حسونة – وعبد المقصود يونس عبد المقصود – وفوزي عبد المنعم حامد محمد – ومحمد عاشور مدني محمد – واحمد ابراهيم محمد خليفة – والسيد محمد السيد حسانين – ومحمد فتحي عيسي علي – وعبد الرحمن نصر السيد عوض – ومحمد عبد المجيد محمد مكي – وعمرو السيد ابو الفتوح – واسلام احمد عبد المطلب ابراهيم .. بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 3 الاف جنيه لكل منهم.

وعاقبت غيابيًا كل من محمد صلاح الدين احمد عبد الباقي ومحمد مصري خليفة محمد حسن بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمهما 5 الاف جنيه وقررت الزام جميع المتهمين بالمصرفات الجنائية .

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 18 متهمًا من أعضاء تنظيم الإخوان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة،لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا في شهر يوليو الماضي.

وتضمن قرار الاتهام 16 متهما من الفاعلين الأصليين “مرتكبي الجرائم” ومتهمين اثنين آخرين قاما بتسهيل حصول المتهمين على سيارتين محملتين بالأسلحة النارية والذخائر، والسير بهما وسط المتهمين وبقية أعضاء التنظيم الإخواني خلال مظاهراتهم في شبرا، والتي جرت في 26 يوليو الماضي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ال 16 تهم التجمهر، والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام والسكينة بين المواطنين.. في حين تم إسناد المتهمين الاثنين الآخرين تهم الاتفاق ومساعدة بقية المتهمين على استخدام سيارتين في محملتين بالأسلحة.

وكانت أحداث منطقة شبرا قد وقعت حينما أقدم أعضاء التنظيم الإخواني على الاعتداء على المواطنين بالضرب خلال مسيرة لهم، والاشتباك معهم باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، على نحو أسفر عن إصابة العديد من المواطنين من أهالي شبرا جراء تلك الأحداث.