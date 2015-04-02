بالصور.. قائد المنطقة المركزية العسكرية يتفقد مشروع «معا نبنى مصر» بالمنوفية

تفقد صباح اليوم الخميس اللواء أركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واللواء ممتاز فهمى مدير الأمن وعدد من قيادات وزارة الدفاع، مشروع “معا نبنى مصر ” بقرية كفر ميت سراج التابعة لمركز قويسنا.

وقال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إن ” مشروع معا نبنى مصر ” خاص بتطوير القرى الاكثر احتياجا باشراف الشعبة الهندسية للقوات المسلحة والهدف منة تطوير القرية المصرية وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث يشمل المشروع رصف العديد من الطرق الفرعية بطول 5 ونصف كيلو متر.