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محافظ السويس: الانتهاء من إنشاء مخازن التربية والتعليم يونيو المقبل

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SONY DSCقال اللواء العربي السروي محافظ السويس أن أعمال الإنشاءات لمخازن مديرية التربية والتعليم بمنطقة الصباح بحي فيصل الخاصة بالكتب الدراسية وجميع مستلزمات المدارس والتي تقام علي مساحة 750 متر مربع وبتكلفة مليون و600 ألف جنيه سوف تنتهي في اول يونيو2015.

وأكد المحافظ خلال جولته لتفقد سير أعمال الانشاءات علي مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية بضرورة إتباع كافة وسائل الحماية المدنية وإستخدام الأساليب الحديثة للمخازن العمومية والإنتهاء من أعمال البناء والانشاء في الوقت المحدد.

رافق المحافظ في الجولة عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم والعميد علاء اسماعيل رئيس حي فيصل وايهاب فارس مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالسويس.

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