محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينتى فرشوط وأبوتشت‎

قام عبدالحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن شمال المحافظة تابع خلالها الموقف التنفيذى لمحطة الرفع الرئيسية بمدينة فرشوط ومحطة مياه النجمه والحمران بمدينة ابوتشت .

بدأ الهجان جولته بتفقد محطة الرفع الرئيسية بمدينة فرشوط، موضحًا انه تم الإنتهاء من بناء أحواض المعالجة ومد الخطوط وجارى ربط شبكات الصرف الصحى ببعضها البعض تمهيدًا لبدء تشغيل المحطة خلال الشهرين المقبلين .

وعلى هامش زيارته لمدينة فرشوط تفقد الهجان أعمال توصيل 10,5 كم من كابلات الكهرباء الرئيسية لقرية الحاج سلام إحدى قرى الظهير الصحراوي بالمحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منها وتسليمها مع نهاية شهر مايو المقبل .

وتفقد الهجان محطة مياه النجمة والحمران بمدينة أبوتشت البالغ تكلفتها الإجمالية 320 مليون جنيه ومقامة على 6 أفدنة بقدرة 600 لتر/ثانية، مؤكدًا أن جميع انشاءات المحطة انتهت بنسبة 100% باستثناء أحواض تجفيف الروبة والتى يجرى بنائها حاليا لإستغلالها فى تخزين الروبة بدلًا من صرفها فى النيل حفاظا عليه من التلوث.

وأكد أنه جارى الانتهاء من توصيل نقاط ربط الشبكات البالغ عددها 33 نقطة منها 17 تم توصيلها بالفعل، مضيفًا أن المحطة سيتم افتتاحها خلال شهرين بحد أقصى .

وأوضح أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لاسيما وأن هذا القطاع يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة مشيرًا أنه إلى جانب إنشاء محطة مياه النجمة والحمران وتوسعات محطة صرف صحي الجبلاو بمدينة قنا فإنه سيتم رفع قدرة محطة مياه دشنا من 400 لتر/ ثانية الى 800 لتر / ثانية خلال الفترة المقبلة.