أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قرار جمهورى بتعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان نائبا عاما مساعدا

Google+ Print
قرار جمهورى بتعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان نائبا عاما مساعدا قرار جمهورى بتعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان نائبا عاما مساعدا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٥، بتعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان على، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للقيام بأعمال المحامى العام الأول، نائباً عاماً مساعداً لنيابة استئناف القاهرة.

كما أصدر الرئيس القرار رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٥، بإعادة تعيين القاضى بمحكمة النقض أحمد مصطفى أحمد محمد عبد الرحيم، قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة فى دوره العادى.


>- قرار جمهورى بالموافقة على مساعدة "الغذاء العالمى" للمجتمعات الفقيرة بمطروح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365