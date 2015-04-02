قرار جمهورى بتعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان نائبا عاما مساعدا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٥، بتعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان على، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للقيام بأعمال المحامى العام الأول، نائباً عاماً مساعداً لنيابة استئناف القاهرة.

كما أصدر الرئيس القرار رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٥، بإعادة تعيين القاضى بمحكمة النقض أحمد مصطفى أحمد محمد عبد الرحيم، قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة فى دوره العادى.

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