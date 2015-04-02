برهامى فى فتوى جديدة: انتظار "اللايكات" على "فيس بوك" مرض خطير يفسد القلب

وصف ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية الإعجابات على "فيس بوك" بأنها مرض خطير مفسد للقلب، وحذر من البحث عنها، كما اعتبر فى فتوى نشرها عبر موقع "أنا السلفى" الناطق باسم الدعوة السلفية، أن العلم الذى ينشر على الفيس بوك إذا كان ينتفع به فهو مما يبقى بعد الموت.

كان سؤال قد ورد إلى ياسر برهامى قال فيه صاحبه: "هل عندما ينشر الإنسان منشورًا مفيدًا على "فيس بوك" يكون له به صدقة جارية أم أن هذا ليس من الصدقة الجارية؟" كما تساءل هل مِن الرياء أن ينظر الإنسان بكثرة فى كل وقت إلى عدد الإعجابات التى حصل عليها وإلى التعليقات؟ مع العلم أننى قد أحزن أحيانًا بسبب قلة الإعجابات مع أنى فى نفس الوقت أشعر أننى أريد أن أنشر ما ينفع الناس على "فيس بوك"، فهل أنا مخلص أم مرائى؟ أرجو الرد والمساعدة، لأننى فى حيرة من نفسى بسبب هذا الأمر".

ورد ياسر برهامى قائلا: "فإذا كان ما تنشر علمًا يُنتفع به، فهو مما يبقى بعد الموت والإعجابات فى (الفيس) مرض خطير مفسد للقلب فى الأغلب، فاحذر مِن البحث عنها، واجعل نيتك لله -تعالى- وحده دون الالتفات إن كان سيعجب الناس أم لا؟".

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