سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالعاشر من رمضان

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المحلات التجارية .

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء رفعت خضر مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم ثان العاشر، مفادها قيام كل من" ناجى م م" 26 سنة - عاطل و"أمل م م "28 سنة - ربة منزل والمقيمان بشقة 6 عمارة 180 الحى العاشر التابعة لدائرة قسم ثان العاشر، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع "سرقات المحلات التجارية".

وبمناقشة المتهمين اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقات وبحوزتهم عدد (207) علب سجائر مختلفة الأنواع، وعدد (33) كارت شحن تليفون مختلف الأنواع وعدد (14) جهاز تليفون مختلف الأنواع .

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين الخاصة بمحلات البقالة والتليفونات المحمول المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 احوال قسم ثانى العاشر لسنة 2015.