أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالعاشر من رمضان

Google+ Print
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالعاشر من رمضان سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالعاشر من رمضان
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المحلات التجارية .

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء رفعت خضر مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم ثان العاشر، مفادها قيام كل من" ناجى م م" 26 سنة - عاطل و"أمل م م "28 سنة - ربة منزل والمقيمان بشقة 6 عمارة 180 الحى العاشر التابعة لدائرة قسم ثان العاشر، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع "سرقات المحلات التجارية".

وبمناقشة المتهمين اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقات وبحوزتهم عدد (207) علب سجائر مختلفة الأنواع، وعدد (33) كارت شحن تليفون مختلف الأنواع وعدد (14) جهاز تليفون مختلف الأنواع .

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين الخاصة بمحلات البقالة والتليفونات المحمول المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 احوال قسم ثانى العاشر لسنة 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365