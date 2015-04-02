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تعرف على أعراض الإصابة بضربة الشمس وطرق العلاج

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تعرف على أعراض الإصابة بضربة الشمس وطرق العلاج تعرف على أعراض الإصابة بضربة الشمس وطرق العلاج
الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة من العوامل الطبيعية لفصل الصيف، والتى لها تأثير سلبى على صحة الجسم وبالأخص المخ، نتيجة التعرض لها مباشرة أو التواجد فى مكان مرتفع الحرارة.

الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بضربة الشمس:


>وحول هذا يقول الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب أن التعرض للشمس بطريقة مباشرة، أو التواجد فى مكان ترتفع به درجة الحرارة، يؤدى للإصابة بضربة الشمس، والتى ينتج عنها اضطراب فى الوظائف العصبية للمخ، نتيجة لفقدان السوائل والأملاح المعدنية بالجسم، وإفراز الكثير من العرق عند التعرض للشمس مباشرة أو حرارة الجو العالية.

أعراض الإصابة بضربة الشمس:


>يشير د. مدحت ثابت أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الشخص وتدل على الإصابة بضربة الشمس، وأهمها عدم القدرة على التركيز وصعوبة فى الكلام وقلة درجة الوعى والشعور بهبوط وعدم القدرة على التنفس، مضيفا أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب التوجه إلى المستشفى وتناول الكثير من السوائل، وأحيانا يتطلب الأمر نقل الدم نتيجة لتكسير حرارة الجو العالية لكرات الدم الحمراء، كما يتم وضع الشخص فى العناية المركزة لتعويض فقدان السوائل والأملاح التى فقدها الجسم لها.

يوصى استشارى أمراض المخ والأعصاب ضرورة الابتعاد عن حرارة الجو المرتفعة أو الشمس المباشرة، لأنها تؤثر على المخ وتفقد الجسم الكثير من الأملاح المعدنية، مع ضرورة التواجد فى أماكن بها رطوبة.

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