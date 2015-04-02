وصول 24534 طن بضائع ومعدات لميناء الأدبية و439 راكبا ومعتمرا لـ"نويبع"

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية يشهد اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع، حيث يستقبل الميناء كميات من البضائع المتنوعة والمعدات، حيث يستقبل الميناء السفينة جلوبال اكير وعلى متنها 13024 طن زيت نخيل قادمة من ينبع والسفينة اطلانتيك جوبتير وعلى متنها 8600 طن كيماويات قادمة من دمياط، والسفينة امازون وعلى متنها 2910 أطنان معدات قادمة من شرق آسيا.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 146 راكب منهم 84 معتمر و 2 باص عمرة و 10 شاحنة و السفينة سيناء و على متنها 293 راكب و 47 شاحنة و 6 سيارة، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 647 راكب و 26 سيارة .

ويشهد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة "أوه إم" بونتاتيس قادمة من ميناء الأدبية لاستكمال شحن 62 حاوية وسفينة الحاويات اكسين يان زان، قادمة من جدة، كما يغادر الميناء السفينة "أم أس سى" تاسمانيا، وعلى متنها 171 حاوية 20 قدم و63 حاوية 40 قدم متجهة إلى ميناء الملك عبد الله بالسعودية.

ويشهد ميناء شرم الشيخ رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 159 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص، كما شهد الميناء بالأمس مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 104 سائحين.

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة وعلى متنها 862 راكبا و3 براد و5 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 19 براد و12 تريلا، كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 44 راكبا و25 براد و16 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 569 راكبا منهم 135 معتمرا، و3 باص عمرة و1 سيارة و3 تريلا و1 براد.

كان الميناء قد شهد بالأمس استقبال السفينة الحرية وعلى متنها 112 شاحنة و54 راكبا، والعبارة أمانة وعلى متنها 81 راكبا و40 سيارة و42 تريلا، كما غادر الميناء السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة والعبارة أمانة وعلى متنها 141 راكبا و35 تريلا، والسفينة الحرية وعلى متنها 81 شاحنة و1 سيارة.