انتفاضة الأجانب بالدوري المصري.. هل تكسر رقم 2011؟

سجل اللاعبون الأجانب في الدوري المصري 85 هدفا حتى الآن بعد انقضاء 21 جولة من عمر المسابقة، فهل سيشهد الموسم الحالي كسر رقم 2010-2011؟

ففي خلال العشرة مواسم الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، كان موسم 2010-2011 هو صاحب أكبر عدد من الأهداف سجلت عن طريق اللاعبين الأجانب.. 125 هدفا.

الهدافون كانوا جودين أترام (سموحة - 9 أهداف)، إديت أوتوبونج (الاتحاد السكندري - 9 أهداف)، وكوابينا يارو (الإنتاج الحربي – 8 أهداف).

والأهداف الـ125 سجلت في 30 جولة من البطولة، أي 240 مباراة، وقتما كان الدوري يشارك به 16 فريقا فقط.

ولكن في الموسم الحالي، وبوجود 20 فريقا، ستقام 380 مباراة في البطولة، مما يعطي الإمكانية لكسر رقم 2010-2011، بل وتخطيه بعدد كبير من الأهداف.

وإذا استمر المعدل التهديفي للاعبين الأجانب في الموسم الحالي (0.4 من جميع أهداف البطولة الـ257)، قد يصل عدد أهدافهم إلى 186 هدفا مع انتهاء منافسات الدوري، وهو ما يزيد على عدد الأهداف في 2010-2011 بأكثر من 40 هدفا.

الأجانب المتألقون هذا الموسم على سبيل المثال:

نانا بوكو – اتحاد الشرطة – 10 أهداف

ستانلي أوهاويتشي – وادي دجلة – 9 أهداف

بابا أركو – المقاولون العرب – 7 أهداف

لا ما كولين – إنبي – 5 أهداف

أوميد أوكري – الاتحاد السكندري – 4 أهداف

شميلس بيكيلي – بتروجيت – 4 أهداف

برنس ناكي – الأسيوطي – 4 أهداف

أوسو كونان – طلائع الجيش – 3 أهداف

هيرمان كواو – سموحة – 3 أهداف

كوامي بامبوي – طلائع الجيش – 3 أهداف