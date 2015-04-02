فوارغ خرطوش وطلقات أسلحة آلية في أحراز قضية «أحداث السفارة الأمريكية»

بدأت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، محاكمة 23 متهمًا ، فى ضوء اتهامهم بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، التى وقعت فى 22 يوليو 2013 .

وأوضح ممثل النيابة العامة فى مستهل الجلسة، ان النيابة قامت بتنفيذ التكليفات التى أمرت بها المحكمة بالجلسة الماضية، فيما يتعلق بأحراز القضية، الى جانب اعلان المتهمين المفرج عنهم.

وقامت المحكمة بفض الأحراز التى تسلمتها من النيابة، حيث تبين ان الحرز الأول –والذى حمل رقم 751 – عبارة عن مظروفٍ أصفر اللون، دُون عليه من الخلف عبارة”كيس بلاستيك بداخله ثمان فوارغ طلقات أسلحة آلية، وفارغ طلقة خرطوش”12 مللى” الى جانب 3 بليات، جميعها تخص المتهم عماد الدين صلاح.

وأسندت النيابة الى المتهمين عددًا من الإتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.