مصدر أمنى: الإرهابيون هاجموا أكمنة سيناء بقذائف "آر بى جى" وأسلحة آلية

قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن الهجوم الإرهابى المسلح على 3 أكمنة للقوات المسلحة صباح اليوم الخميس فى شمال سيناء، تم من خلال الأسلحة الآلية وقذائف "آر بى جى"، ولم يستخدم الإرهابيون العربات المفخخة أو الأحزمة الناسفة، نظرا للحواجز الخرسانية، الموجودة على بعد 300 متر من كافة المنشآت العسكرية والأمنية بشمال سيناء، وتعيق أية تحركات للعربات التى تستخدمها الجماعات الإرهابية.

وأوضح المصدر أن الأعداد النهائية لشهداء القوات المسلحة والمصابين يتم حصرها بشكل دقيق خلال الوقت الراهن، وكذلك أعداد القتلى من العناصر الإرهابية المسلحة، التى نفذت الهجوم، لافتا إلى أن القوات المسلحة ستصدر بيانا يوضح ملابسات الحادث خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى تشهد قوات الجيش الثانى الميدانى العاملة فى نطاق مدن شمال سيناء حالة استنفار بعد حادث الهجوم على عدد من الأكمنة التابعة للقوات المسلحة فى مناطق شرق العريش وجنوب الشيخ زويد، لاستعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، ومطاردة العناصر التكفيرية المسلحة، التى حاولت استهداف الأكمنة والحواجز الأمنية لإلحاق خسائر فى صفوف القوات.

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