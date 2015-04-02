محافظ الأقصر يجتمع مع رؤساء المدن ومديري المديريات

عقد محمد بدر محافظ الأقصر اجتماعا موسعاً مع رؤساء المدن ومديرى المديريات بالمحافظة لمناقشة سير الأعمال بالمشروعات المتوقفة والتعرف على أهم معوقات تنفيذها.

وخلال الاجتماع، عرض رؤساء المدن ومديرى المديريات كافة المشكلات التي تواجه تنفيذ المشروعات التى انحصرت غالبيتها فى نقص التمويل.

وطالب محافظ الأقصر من كافة رؤساء المدن ومديري المديريات إعداد تقارير تفصيلية موضح بها كل مشروع من حيث مرحلة تنفيذ المشروع والمدة الزمنية المحددة لإنهائه و التعزيزات المالية المطلوبة ، مؤكداً على أهمية المتابعة الميدانية لهذه المشروعات وعدم الإكتفاء بتقارير الأجهزة المختصة.

والجدير بالذكر أن كافة تقارير رؤساء المدن ومديرى المديريات سيقوم محافظ الأقصر بعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السبت المقبل .