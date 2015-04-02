أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

العثور على عبوة هيكلية داخل مدرسة بنات بشبراخيت

Google+ Print
العثور على عبوة هيكلية داخل مدرسة بنات بشبراخيت العثور على عبوة هيكلية داخل مدرسة بنات بشبراخيت

البحيرة - جمال أبو الفضل – ناصر جودة

سادت حالة من الذعر والخوف بين أهالى مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، بعد العثور على جسم غريب داخل فناء مدرسة ناصر الإعدادية بنات ببندر شبراخيت.
>انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم فرض كردون أمنى، وتبين وجود قطعة خشبية بطول 20 ×20 سم ومثبت عليها ترنس لمبة وعدد (3) قطع مواسير بلاستيك طول الواحدة 20 سم وشاحن كمبيوتر يخرج منها مجموعة من الأسلاك الكهربائية، تم التعامل معها بعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة، تحرر المحضر رقم 1483/2015 إدارى المركز .

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365