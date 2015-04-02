العثور على عبوة هيكلية داخل مدرسة بنات بشبراخيت

البحيرة - جمال أبو الفضل – ناصر جودة

سادت حالة من الذعر والخوف بين أهالى مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، بعد العثور على جسم غريب داخل فناء مدرسة ناصر الإعدادية بنات ببندر شبراخيت.

>انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم فرض كردون أمنى، وتبين وجود قطعة خشبية بطول 20 ×20 سم ومثبت عليها ترنس لمبة وعدد (3) قطع مواسير بلاستيك طول الواحدة 20 سم وشاحن كمبيوتر يخرج منها مجموعة من الأسلاك الكهربائية، تم التعامل معها بعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة، تحرر المحضر رقم 1483/2015 إدارى المركز .

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