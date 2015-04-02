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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة

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عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مؤتمرا موسعا مع وفد ممثلى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، برئاسة الدكتورة مها البشير رئيس قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والسيد اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والأستاذ الدكتور كمال شار وبيم نائب رئيس الجامعة لشؤن البيئة وخدمة المجتمع، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمديريات الإسكان والطرق والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وشئون البيئة والتربية والتعليم والتخطيط العمرانى.

وناقش المحافظ خلال المؤتمر برامج خطة تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالإسماعيلية، وخطة النظافة العامة والتخلص من القمامة والمخلفات من خلال تطبيق المنظومة التى تعتمد على الجمع السكنى المنظم من المنازل.

اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ أثناء المؤتمر

كما تم استعراض كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتقسيم المحافظة إلى عدة قطاعات صغيرة، وذلك بالتعاون بين المحافظة والوزارة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وتكوين شركات شبابية من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على بدء تطبيق المنظومة على عدة مراحل تبدأ بمدينة الإسماعيلية أولا، وتعميمها على باقى المراكز والمدن.

اليوم السابع -4 -2015
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جانب من التنفيذيين

كما تناول المؤتمر بحث ومناقشة آليات تنفيذ المنظومة وكيفية بدء تطبيق نظام الجمع السكنى من المنازل مباشرة وبانتظام، اعتبارا من بداية شهر مايو القادم على أن يتم الانتهاء من كافة التجهيزات على مدى شهر أبريل بالكامل، وبالتزامن مع تشغيل واستثمار مصنع تدوير القمامة والمخلفات الجديد بأبو بلح .

وفيما يتعلق باستكمال مشروع تطوير سوق الجمعة وفقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وبعد اعتماد مبلغ عشرة ملايين جنيه من الوزارة دعما لهذا المشروع والذى يشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة منطقة السوق بالكامل وإقامة سوق حضارى جديد ومتطور يليق بالإسماعيلية، ويشمل إنشاء عدد 388 محلا تجاريا وعدد 520 فرش لتجميع الباعة الجائلين فقد تم خلال المؤتمر استعراض ومناقشة المخطط العام والرسومات الهندسية المقترحة للمشروع، استعدادا لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأكد المحافظ أهمية تفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية مع الأجهزة التنفيذية، والتأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مستوياتها بضرورة الالتزام بتفعيل قوانين مخالفات النظافة والغرامات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون .

اليوم السابع -4 -2015
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مديرو المديريات الخدمية


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