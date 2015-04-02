استشهاد 5 مجندين وإصابة 11 آخرين فى هجوم إرهابى على كمينين بسيناء

تعليقات (17)
2
اللهم انتقم من القتلة الفجرة
بواسطة: Dr yasserبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 08:31 ص
نناشد ونوكل القوات المسلحة المصزية بالضرب بيد من حديد علي هوءلاء القتلة الفجرة وعدم التهاون مهما كان لان هوءلاء يبغون الفساد في الارض وترويع الامنينين اللهم انتقم منهم ونحتسب المجندين شهداء عن الله
3
لازم يتم وضع حد لسيناء والا نعطيها لاسرائيل ما الفائدة من شمال سيناء بالنسبة لمصر
بواسطة: sgبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 08:35 ص
مفيش فايدة برضو
4
لازم يتم وضع حد لسيناء والا نعطيها لاسرائيل ما الفائدة من شمال سيناء بالنسبة لمصر
بواسطة: sgبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 08:35 ص
مفيش فايدة برضو
5
يا حفيظ
بواسطة: مصرىبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 08:50 ص
ايه المجرمين دول والى متى قتل اولادنا لابد من تطهير سريع لهذه البوءر المجرمه بكل الوسائل لابد من القضاء عليهم لابد من قتلهم لمجرد الاشتباه فيهم ما هو ذنب اولادن الجنود الابطال كل يوم قتل ودم الله يلغنهم ولابد من الضغط عليهم بمعاقبة اهلهم واولادهم حتى ينتهو من هذه الافعال الاجراميه
6
تحية عظيمة لشهداء مصر
بواسطة: بلالبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:03 ص
" إنا لله وإنا إليه راجعون " .. الله يرحمهم
7
دي أخرته
بواسطة: مصراويبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:15 ص
دي أخرة انشغالنا بحروب مش بتاعتنا ليبيا واليمن، نتنيل ونركز جوة بقى
8
يارب ارحم مصرمن الأعداء
بواسطة: جمعهبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:20 ص
الشهداء عند ربنا والعند ربنا مابيضعش
9
لكيل طفح
بواسطة: محمدبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:30 ص
خلاص الكيل طفح ..... وعمالين نبعزاء فى الجيش يمين وشمال ؟؟؟
10
عفوا ....الشعب يرفض هذا النزيف المتكرر.
بواسطة: سعد الشرقاويبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:30 ص
هل عجزنا عن القضاء على هذه الفئران ؟!!! ماذا إذن لو واجهنا إسرائيل أو إيران ؟!!
11
ربنا يرحم شهدائنا الابرار
بواسطة: shadiaبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:35 ص
ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويدخلهم فسيح جناته
12
طول ما القيادة الرومانسية عاملة حساب لمشاعر حماس الارهابية فانذركم بمزيد من الشهداء
بواسطة: مصر وطنيبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:36 ص
لن أكف عن القول وللمرة المليون حكومتنا مرتعشة وحساسة إلى درجة أنها بتعمل حساب لحماس الارهابية قاتلة أبطالنا البواسل من رجال الشرطة والجيش وسايباهم يحفروا أنفاق بعدد شعر رأسهم لانهم أدركوا أن حكومة مصر ضعيفة بتخاف من حماس الارهابية ورئيس مصر كفاية عليه العزاء بس في الشهداء .. الشعب المصري أثبت أنه أشجع من أي حد .. الشعب المصري طالب وولمرة المليون مد المنطقة العازلة خمسة كيلومترات والحكومة ورئيسنا ودن من طين وودن من عجين واحنا عارفين السبب .. السبب أن هؤلاء الجنود الأبطال الشهداء من رجال الجيش والشرطة لاقيمة لهم إلا المبلغ الذي تسدده الحكومة لأهالي الشهداء أما دمائهم عادي مفيش مشاكل أصلهم ليسوا ولاد قائد كبير في الجيش ولا الشرطة .. والله حرام كدة دول بردوا ولاد الناس ياسعادة الرئيس يا فخامة رئيسنا السيسي بطل رومانسية واتخذ قرارات جريئة مثل قرارات بحفر قناة السويس الجديدة .. كن زعيما يافخامة الرئيس أحنا عايزينك زعيما وليس رئيسا .. الشعب زهق بقالك سنة بتضرب في شمال سيناء وبردوا الارهابيين بيضربوا في أبطالنا لأنك يا فخامة الرئيس سايب الانفاق ثلاثة كيلو متر وانت لسة بهدم المرحلة الثانية أنت لسة يا سعادة الريس في كيلو واحد فقط والارهابيين سبقوا قواتنا 2 كيلو يعني الارهابيين بيهزأوا بجيش مصر الجرار اللي على الحدود .. دي مسخرة مسخرة مسخرة .. أصدر قرار جرئ وأقم مدينة خيام وهجر الخونة والعملاء لمسافة خمسة كيلومترات عشان يتوقف نزيف الدم المصري .. أبقي على حماس ارهابية يا سعادة الريس لو كنت فعلا حريص على دم شهداء مصر من رجال الشرطة والجيش البواسل
13
أتمنى أن يطلع أحد المسئولين على هذه المقترحات لمحاربة ألإرهاب فى سيناء لعلها تكون مفيدة
بواسطة: Yasinبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:48 ص
حان الوقت لمعالجة القصور الأمنى الواضح ومعالجة بطئ الإجراءات والقرارات ولابد من اليقظة المستمرة من رجال الأمن والتخلى عن السذاجة الأمنية وعلى جميع القوات أن تكون دائماً فى وضع الأستعداد والأستفادة من العمليات السابقة ولا نجعلها تتكرر بنفس الأسلوب وهى الهجوم بسيارة مفخخة ثم يتلوها إطلاق قذائف هاون ورصاص من رشاشات ثقيلة. 1- لماذا لايتم البناء تحت الأرض للأفرادوالذخيرة عدة أدوارويكون مكيف طالما سيطول الوضع للجيش والشرطة مثلما تفعل بعض الدول ويتم مراقبة الخارج بكاميرات من داخل تلك الأنفاق ولماذا لايوضع مناطيد في الهواء بها كميرات مراقبة وتظل ثابته لأكبر فترة وكذلك طائرات بدون طيار علاوة على التعاون مع السيناوية بالأتصال برقم محدد يبلغون عليه عن هؤلاء الخونه لأنهم يرضدون من يتصل بالجيش والشرطة ويصفونه لذا يكون التعاون من خلال أرقام يتم نشرها على الا يسأل أحد عن اسمه وتكون المعلومات مأمونه وسرية ويأخذ الغث والسمين منها بمحمل الجدية 1- سرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب بحيث يجمع كل المواد الخاصة بجرائم الإرهاب فى قانون واحد متكامل يكون فيه تعريف وتوصيف دقيق للجرائم الإرهابية ويحدد العقوبات بالتفصيل عن كل جريمة إرهابية. 2- - سرعة اصدار مرسوم رئاسى بقانون يُنشر فى الجريدة الرسمية بإعتبار تنظيم وجماعة الأخوان والجماعات المتحالفة معها والتنظيمات الأرهابية الأخرى كتنظيمات إرهابية ونشر ذلك فى الجريدة الرسمية ومطالبة الدول الصديقة والشقيقة بإدراجها على قوائم الإرهاب الدولى....مع تقديم ملف كامل متكامل إلى القضاء يحتوى على جميع الجرائم الإرهابية التى أرتكبها تنظيم الأخوان والجماعات المناصرة (مثل الجماعة الأسلامية وحركة الجهاد وتنظيم أنصار بيت المقدس....الخ) موثقة بالصور والفيديوهات وأعترافات المضبوط منهم لأستصدار حكم قضائى بإعتبار هذه الجماعات تنظيمات أرهابية، مثل الدول القوية والمحترمة. السعودية والأمارات سبقتنا وأصدرت مرسوم ملكى بقانون لمكافحة الإرهاب ومرسوم ملكى بقانون بإعلان قائمة بالجماعات والتنظيمات الإرهابية حتى يتسنى للسلطات القبض على أى شخص يثبت إنتمائه لهذه الجماعات والتنظيمات ومحاكمته بقوة القانون. 3- إصدار قرار مؤقت من مجلس الوزراء النائم على روحه بوقف أستيراد الموتوسيكلات مؤقتاً ولو لمدة 3 أعوام على الأقل حتى تتمكن الدولة من السيطرة على الموجود منها داخل البلاد وتهدأ الأمور؟؟ ويجب مصادرة جميع الموتوسيكلات التى لا تحمل لوحات معدنية لصالح وزارة الداخلية ومنع ركوب أكثر من شخص على أى دراجة نارية لأن الشخص الثانى هو الذى يرتكب الجريمة بينما الأول يكون مشغول بقيادة الدراجة النارية. 4- تشكيل مجموعات قتالية سرية من القوات الخاصة المدربة تدريب عالى فى الجيش والشرطة لتعقب المنفذين والممولين والمخططين والمحرضين للعمليات الإرهابية وتصفيتهم جسدياً فى سرية تامة وتخليص المجتمع من شرورهم. على وزارة الداخلية والقوات المسلحة محاربة الأرهابين والممولين للإرهاب والمحرضين عليه بنفس أسلوبهم وهى الأغتيالات السرية حتى يذوقوا من نفس الكأس الذى يذيقون منه الشعب وأبناء الشعب فى الجبش والشرطة. 5- لابد من إقامة منطقة عازلة خالية من السكان على الشريط الحدودى مع غزة وأسرائيل بعمق 10 كم على الأقل من حدودنا الشرقية وتحوليها لمنطقة ثكنات عسكرية مكشوفة ممنوع الأقتراب منها حتى يسهل ضبط ومراقبة الحدود، وتهجير السكان إلى مناطق أخرى جنوب الشيخ زويد أو العريش مع تعويضهم التعويض المناسب أو بناء مساكن بديلة لهم مع إقامة مشروعات ومصانع بالقرب من هذه المناطق البديلة لكى يتوفر لهؤلاء السكان مصادر الرزق البديلة. ومن الملاحظ أنه بعد بناء أسرائيل للجدار العازل قد أختفت العمليات الأنتحارية تماما فى الداخل الأسرائيلى مما يدل على جدوى إقامة منطقة عازلة وحفر قناة مائية أو مانع مائى على حدودنا مع غزة. 6- حفر قناة مائية على حدودنا مع قطاع غزة لمسافة 15كم على الأقل تبدأ من شاطئ البحر المتوسط حتى آخر حدود مصر مع غزة، عمق هذه القناة يترواح من 6-9 متر بعرض 30 متراً مثلاً بحيث تسير هذه القناة بإنحدار متدرج من ناحية البحر حتى نهاية حدودنا مع غزة وبذلك يمكن ملئها بمياة البحر دون الحاجة لماكينات لرفع المياة. هذه القناة سوف تكون مانع مائى يساهم فى الحد من عمليات التسلل بالإضافة إلى وجود السلك الشائك وأبراج المراقبة والحراسة، علاوة على ذلك وجود هذه القناة سوف يعوق إنشاء الأنفاق بسبب المياة التى ىسوف تتسرب منها إلى داخل الأنفاق التى لم يتم أكتشافها بعد. وكذلك حفر أبار عميقة بطول القناة كل 50م مثلاً بأعماق تتراوح من 50-100 متر حتى نسرع من عملية تسرب المياة للأنفاق. ومن الممكن أن تكون هذه القناة نواة لعمل قناة فى المستقبل مشابهة لقناة السويس تصل خليج العقبة بالبحر المتوسط. على أن يبدأ حفر القناة من الطرف البعيد عن البحر حتى لا تصطدم المعدات فى البداية بمياه البحر التى قد تعوق عمليات الحفر ويتم ترك مسافة 1كم من ناحية البحر بدون حفر حتى تنتهى عمليات الحفر والتعميق على الناشف ثم فى النهاية يتم حفر هذه المسافة المتبقية وإدخال مياه البحر للقناة الجديدة. 7- يجب قطع الأتصالات تماماً وكذلك شبكة الأنترنت عند تحرك القوات لتنفيذ المهام حتى لا يتمكن الإرهابيون الخونة من تفجير العبوات الناسفة فى القوات عن بعد حتى لو كانت القوات المتحركة سيارة واحدة فقط....وأذا أشتكى الأهالى فى هذه المناطق من القطع المستمر للأتصالات والشبكة العنكبوتية على السلطات أن تطلب منهم مزيد من التعاون مع رجال الأمن والجيش للقضاء على الإرهاب تماماً فى هذه المناطق عن طريق إمداد القوات بالمعلومات وعدم توفير المأوى الآمن للأرهابين ومساعدتهم فى بعض الأحيان لأن الخونة فى هذه المناطق كثيرون. 8- أستيراد وأستخدام أحدث ما توصل اليه العالم من أجهزة ذات حساسية عالية للكشف عن المتفجرات والألغام حتى لو كانت هذه المتفجرات موضوعة على أعماق كبيرة ولا نكتفى فقط بالكلاب البوليسية والأجهزة القديمة التى لدينا لأن حساسيتها منخفضة جداً، مهما كلفنا هذا الأمر من أموال لأن أرواح أولادنا فى الجيش والشرطة أهم من أى مصالح أو أموال. 9- وضع قيود وتشديد الرقابة على أستيراد سيارات الدفع الرباعى وحصر عددها داخل سيناء، ومصادرة السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية فى سيناء لأنه يوجد الكثير من السيارات التى لا تحمل لوحات فى سيناء. لابد من احتفاظ الامن الوطنى ببيانات كل من يشترى سيارة ربع نقل او دفع رباعى وخصوصا فى منطقة القناة وسيناء. 10- مراجعة هوية جميع الفلسطينين الذين حصلوا على الجنسية المصرية فى أثناء الأنفلات الأمنى وأثناء حكم الأخوان وعددهم يتراوح ما بين 50 ألف إلى 70 ألف شخص. 11- سرعة تحويل جميع المتهمين بتنفيذ وتخطيط وتمويل العمليات الأرهابية والتخريبية والمحرضين عليها إلى محاكم عسكرية لسرعة إنجاز القضايا وتحقيق الردع دون الألتفات إلى دعاة الهدم والتخريب أصحاب بوتيكات حقوق الأنسان الممولين من أعداء الوطن لأن هذا أمن شعب وبلد ومصر تخوض الآن حرب وجود، ونحن نرى ماذا فعلت فرنسا وماذا أتخذت من أجراءات عندما تعرضت للعمليات الأرهابية الأخيرة وتبعها جميع الدول الأوروبية ولم نسمع أى أعتراض من تلك الجماعات. 12- معاقبة أهالى المتورطين فى العمليات الأرهابية وهدم بيوتهم وتهجيرهم من مناطقهم ونزع عنهم الجنسية المصرية لأنهم لم يتعاونوا مع السلطات المختصة ويبلغوا عن أبناءهم المتورطين فى هذه الأعمال بل يوفرون لهم الملاذ والدعم المعنوى والمادى حتى وأن أظهروا عكس ذلك فلا تنخدعوا فيهم لأنهم بشكل أو بأخر متورطين أيضاً، وهذا يدخل فى نطاق تحقيق عامل الردع للأخرين. انظروا ماذا تفعل أسرائيل مع أهالى المنخرطين فى عمليات ضد الجنود والمواطنين الأسرائيلين من هدم للبيوت والطرد والهجير ولا أحد يتكلم أو يعترض سواء فى الداخل أو فى الخارج لأن أمن الأوطان فوق كل شئ.
14
اللهم انتقم من أوصلونا لهذا الحال من القتل المتبادل
بواسطة: المصريبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:52 ص
اللهم انتقم من أوصلونا لهذا الحال من القتل المتبادل
15
اللهم ارحم شهدائنا
بواسطة: فاطمه عبدالقادر محمدبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:55 ص
يارب تلهم اهلهم الصبر والسكينه
16
أليس فيكم رجل رشيد ؟!!!!
بواسطة: ابو دجانةبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 09:57 ص
يجب أخذ العبرة والعظة من التاريخ القريب ... قتل الابرياء والظلم ومحاولة الغاء الاخر لن يؤدي الا للمزيد من سفك الدماء وضياع البلد وامامكم العراق وسوريا ..واليمن التي تقاتلون أهله لان فئة ما حاولت هدم الشرعية والغاء ومحو الاخر من الخارطة ..عودوا الي رشدكم واتقوا الله في شعبكم وبلدكم.
17
تقصير امني
بواسطة: هيثمبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 10:36 ص
ده تقصير من الجيش انا قرات من عدة ايام عن سرقة سيارة اسعاف وهذه السياره هي التي ارتكبت العملية الارهابيه كان لازم كل الكمنه تاخذ الحذر من اي سيارة اسعاف تقترب منهم
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1
يارب احفظ مصر
بواسطة: awatefبتاريخ: الخميس، 02 أبريل 2015 08:31 ص
حسبنا الله ونعم الوكيل