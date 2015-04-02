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قصف جوى لأهداف إرهابيين بالعريش عقب استشهاد 5 مجندين بهجوم على كمينين

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قصف جوى لأهداف إرهابيين بالعريش عقب استشهاد 5 مجندين بهجوم على كمينين قصف جوى لأهداف إرهابيين بالعريش عقب استشهاد 5 مجندين بهجوم على كمينين
قال شهود عيان إن طائرة عسكرية حلقت فى مناطق شرق العريش والشيخ زويد قبل قليل وقصفت أهدفا لإرهابين عقب استشهاد 5 مجندين فى هجوم على كمينين.

وتطلق القوات الأمنية نيرانها بكثافة على كافة الاتجاهات بمناطق الخروبة وقبر عمير والشلاق والتى تعرض اليوم كمينين بها لهجوم إرهابى أسفر عن سقوط شهداء ومصابين بين صفوف القوات.

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