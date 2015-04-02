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وصول 18 مصريا إلى الحدود العمانية فرارا من جحيم الحرب فى اليمن

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وصول 18 مصريا إلى الحدود العمانية فرارا من جحيم الحرب فى اليمن وصول 18 مصريا إلى الحدود العمانية فرارا من جحيم الحرب فى اليمن
وصل أمس أول فوج من المصريين القادمين من اليمن إلى الحدود العمانية عن طريق المزيونة.

ويقول محمد حلمى أحد المرافقين لهم بالمزيونة: وصلت أول عائلة أول أمس وتم تخليص أوراقهم من قبل الشرطة العمانية، أما أمس فقد وصل أكثر من 18 شخصا منهم 3 أسر، وعند وصولهم لم تكن أسماؤهم موجودة، وبجهود المستشار حازم الحنفى وعاطف صقر مندوب الجالية فى صلالة اللذين اتصلا بى مع الشيخ علاء لبيب إمام مسجد المزيونة تحرك الجميع لاستقبال إخواننا المصريين القادمين من اليمن، وتم تسجيل أسمائهم وتخليص أوراقهم ومرافقتهم حتى إقامتهم بالفندق الآن.

وأضاف: سيتم تخليص إجراءاتهم اليوم وهناك اهتمام كبير من قبل والى المزيونة والجيش والشرطة العمانية وأبناء الجالية المصرية المقيمين بالمزيونة وصلالة إلى جانب المعلمات المصريات اللاتى ذهبن لاستقبال الأسر.


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