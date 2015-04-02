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مسلحون حوثيون يزحفون لقصر الرئاسة بعدن بعد اشتباكات مع اللجان الشعبية (تحديث)

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مسلحون حوثيون يزحفون لقصر الرئاسة بعدن بعد اشتباكات مع اللجان الشعبية (تحديث) مسلحون حوثيون يزحفون لقصر الرئاسة بعدن بعد اشتباكات مع اللجان الشعبية (تحديث)
أفادت قناة "سكاى نيوز"، أن المسلحين الحوثيين باليمن يسيطرون على مديرية "خور مكسر" وسط مدينة عدن، بعد اشتباكات مع اللجان الشعبية والأهالى.

وأكدت القناة أن المسلحين الحوثيين يتوجهون نحو مديرية " كريتر" مقر القصر الرئاسى .

إضافة..


>من ناحية أخرى قال سكان بمدينة عدن اليمنية إن المقاتلين الحوثيين انسحبوا من مواقع فى وسط المدينة الجنوبية الساحلية بعد ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة فجر اليوم الخميس.

وأضافوا أن وحدة من الحوثيين ومقاتلين متحالفين معهم انسحبت بعدما كانت قد تقدمت فى منطقة خور مكسر بالمدينة قبل 24 ساعة لكنها لا تزال موجودة فى أجزاء من المنطقة.

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