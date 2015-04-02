وصول 13 جنديا مصابا فى الهجوم على 3 أكمنة بشمال سيناء إلى مستشفى العريش

أعلن مصدر طبى بشمال سيناء وصول 13 جنديا مصابا فى الهجمات الإرهابية على أكمنة قبر عمير والخروبة وبوابة الشيخ زويد إلى مستشفى العريش العسكرى.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم نقل 5 شهداء حتى الآن من بين صفوف القوات.

>كما استشهد المواطن محمد مسلم جمعة، 55 سنة، وهيام جمعة جراء تعرض منزلهم الكائن شرق قرية قبر عمير لسقوط قذيفة صاروخية عليه واصيب شخصان آخران.

وقال مجموعة من الأهالى، إن القذيفة سقطت خلال الاشتباكات بين كمين قبر عمير ومسلحين، وأن ذويه تعذر عليهم الاتصال بسيارت الإسعاف لنقله واستمر ينزف حتى فارق الحياة.

- استشهاد 5 مجندين وإصابة 11 آخرين فى هجوم إرهابى على كمينين بسيناء

>

- سقوط قذيفة على منزل بشمال سيناء وإصابة 3 أشخاص

>

- سماع دوى انفجارات قوية تهز مناطق الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

>