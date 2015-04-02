باحثون ألمان ينجحون فى تطوير اختبار الكشف عن المنشطات

نجح باحثون فى مدينة كولونيا الألمانية فى تطوير اختبار للكشف عن المنشطات يعتمد فى الأساس على تحليل بعض قطرات من الدم، بطريقة أقل كلفة وتعقيدا من طريقة الاختبارات الروتينية المستخدمة حاليا، والتى تعتمد على أخذ عينات من البول والدم.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات فى ألمانيا فى بيان لها: "نظام الاختبارات المسمى "دى بى إس" له أهمية خاصة فى توفير الراحة واختزال جهد الرياضيين".

وطبقا لشبكة التليفزيون الألمانى "إيه أر دى" فإن نظام "دى بى إس" تم تطويره فى مركز مكافحة المنشطات التابع للمدرسة العليا للتأهيل البدنى فى كولونيا، وتعتبر التجربة الجديدة بمثابة خطوة أكثر تقدما فى مجال مكافحة المنشطات.

وقالت الباحثة ماريو زيفيس من كولونيا فى تصريحات للتليفزيون الألمانى: "هذا الاختبار أسرع وليس به أى تعقيدات، كما أنه أقل كلفة من الاختبارات الأخرى التى تعتمد على أخذ عينات الدم والبول".

وطبقا للوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، فإن أهم الخصائص التى تميز الاختبار الجديد هو عدم حاجته لأخذ كمية كبيرة من الدم لإجراء التحليل، ولكن قطرة دم واحدة تعتبر كافية، ولم يحصل نظام الاختبارات الجديد بعد على موافقة وتصديق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأضافت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات: "يجب على الاختبار الجديد أن يخضع للتجربة مثل الأنظمة الكلاسيكية الأخرى المتبعة فى الوقت الراهن".