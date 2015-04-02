أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أهم أسباب وأعراض الإصابة بالفشل الكلوى

Google+ Print
أهم أسباب وأعراض الإصابة بالفشل الكلوى أهم أسباب وأعراض الإصابة بالفشل الكلوى
يعتبر الفشل الكلوى من أكثر الأمراض انتشار فى الوقت الحالى نتيجة أسباب وعوامل متعددة.

الفشل الكلوى


>قال الدكتور خالد جودة أخصائى أمراض الباطنة العامة والكلى، إن الفشل الكلوى عبارة عن حدوث اضطراب بوظائف الكلى بشكل حاد أو مزمن، يجعلها لا تستطيع القيام بممارسة وظيفتها الطبيعة.

أسباب الفشل الكلوى


>ويستكمل د. جودة قائلا: "أسباب الإصابة بالفشل الكلوى على مستوى العالم كالآتى":
>1) ارتفاع ضغط الدم.
>2) ارتفاع نسبة السكرى بالدم.
>3) وجود تكيسات الكلى.
>4) أو حصوات على الكلى.
>5) الإصابة بالتهابات مناعية على الكلى وأشهرها مرض الذئبة الحمراء.

أعراض الإصابة بالفشل الكلوى


>وأضاف د. جودة قائلا قصور الفشل الكلوى، من الأمراض التى لا يصاحبها ظهور أعراض مسبقة للإصابة المبدئية للمرض، إلا فى المراحل المتقدمة فقط والتى تظهر فى صورة عدة أعراض ونذكر منها:
>1) قلة كمية البول.
>2) الشعور بالنهجان.
>3) فقدان للشهية.
>4) قىء مستمر.

لذلك ينصح د. جودة الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بمرض السكر أو الضغط أو تكيسات على الكلى أو حصوات الكلى، بضرورة الاهتمام بالمتابعة المستمرة مع الطبيب وأجراء الفحوصات الطبية والتى منها:
>1) تحليل نسبة البولينا بالدم.
>2) الكرياتين بالدم.
>3) تحليل نسبة الأملاح بالدم.
>4) أشعة الموجات تلفزيونية على الكليتين.
>5) وفى بعض الحالات يتطلب أخذ عينة من إحدى الكليتين لفحصها وتشخيص وتحديد نوع العلاج اللازم للمريض.

موضوعات متعلقة:
>


>- باحثون أمريكيون: الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365