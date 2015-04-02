أهم أسباب وأعراض الإصابة بالفشل الكلوى

الفشل الكلوى

أسباب الفشل الكلوى

أعراض الإصابة بالفشل الكلوى

يعتبر الفشل الكلوى من أكثر الأمراض انتشار فى الوقت الحالى نتيجة أسباب وعوامل متعددة.>قال الدكتور خالد جودة أخصائى أمراض الباطنة العامة والكلى، إن الفشل الكلوى عبارة عن حدوث اضطراب بوظائف الكلى بشكل حاد أو مزمن، يجعلها لا تستطيع القيام بممارسة وظيفتها الطبيعة.>ويستكمل د. جودة قائلا: "أسباب الإصابة بالفشل الكلوى على مستوى العالم كالآتى":>1) ارتفاع ضغط الدم.>2) ارتفاع نسبة السكرى بالدم.>3) وجود تكيسات الكلى.>4) أو حصوات على الكلى.>5) الإصابة بالتهابات مناعية على الكلى وأشهرها مرض الذئبة الحمراء.>وأضاف د. جودة قائلا قصور الفشل الكلوى، من الأمراض التى لا يصاحبها ظهور أعراض مسبقة للإصابة المبدئية للمرض، إلا فى المراحل المتقدمة فقط والتى تظهر فى صورة عدة أعراض ونذكر منها:>1) قلة كمية البول.>2) الشعور بالنهجان.>3) فقدان للشهية.>4) قىء مستمر.

لذلك ينصح د. جودة الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بمرض السكر أو الضغط أو تكيسات على الكلى أو حصوات الكلى، بضرورة الاهتمام بالمتابعة المستمرة مع الطبيب وأجراء الفحوصات الطبية والتى منها:

>1) تحليل نسبة البولينا بالدم.

>2) الكرياتين بالدم.

>3) تحليل نسبة الأملاح بالدم.

>4) أشعة الموجات تلفزيونية على الكليتين.

>5) وفى بعض الحالات يتطلب أخذ عينة من إحدى الكليتين لفحصها وتشخيص وتحديد نوع العلاج اللازم للمريض.

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