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5 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس السويس

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5 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس السويس 5 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس السويس
أعلن ديوان عام محافظة السويس موافقة اللواء العربى السروى محافظ السويس على الجدول المقترح من مديرية التربية والتعليم الخاص بامتحانات الفصل الدراسى الثانى 2014 - 2015 لجميع المراحل التعليمية، التى تقرر أن تبدأ يوم 5 مايو المقبل وتستمر حتى 25 من نفس الشهر.

وقال أيمن سمير المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم لـ"اليوم السابع" إنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان التفصيلى عن الجدول والمواد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة سواء التعليم الأساسى أو الشهادات العامة والمدارس الفنية.


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