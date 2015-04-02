إصابة 13 تلميذا بإحدى المدارس الخاصة فى أسوان بمرض الجدرى

أصيب 13 تلميذا بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة أسوان التعليمية بمرض الجدرى، حيث تقرر منحهم إجازة لمدة 15 يوما لحين تماثلهم للشفاء.

صرح بذلك محمد عبده حواتى مدير عام التربية والتعليم بأسوان، وقال إنه تم اكتشاف هذه الحالات داخل إحدى المدارس الخاصة من بينهم 5 حالات بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة و8 حالات بالمرحلة الابتدائية.

وأشار محمد عبده حواتى إلى أنه تقرر أيضا تكليف لجنة طبية ستقوم صباح اليوم الخميس بزيارة المدرسة للاطمئنان على الحالة الصحية لباقى التلاميذ والطلاب فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتبعها مديرية التربية والتعليم بأسوان لضمان سلامة باقى التلاميذ.