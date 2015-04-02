اليوم..محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول تعاون مع وزيرة التطوير الحضرى

يوقع اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اليوم الخميس، بروتوكول تعاون لتطوير المناطق العشوائية بمراكز المحافظة مع الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى، وذلك بمقر مجلس الوزراء، وبحضور وفد من الوزارة حيث يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع لتطوير 3 مناطق عشوائية بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط، بهدف إحلال وتطوير تلك المناطق العشوائية وإعادة إنشائها بعد نقل السكان منها وإعادة تسكينهم مرة أخرى عقب الانتهاء من عمليات التطوير.

وقال محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع، إن مشروع التطوير سيضم إحلال وتطوير مناطق السندادية بالخارجة ومدينة بلاط القديمة ومساكن مدينة موط، حيث يتم البدء بالمرحلة الأولى فى المشروع والتى تتمثل فى إنشاء الأسواق التجارية ويتبعها إنشاء المناطق السكنية بتلك المناطق التى تم اختيارها على أن يبدأ التنفيذ فى المشروع خلال شهر إبريل الجارى .