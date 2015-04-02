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​ب​الصور.. ​محافظ قنا ​يتفقد مقر “مشروعك “بمدينتى فرشوط وأبوتشت

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​ب​الصور.. ​محافظ قنا ​يتفقد مقر “مشروعك “بمدينتى فرشوط وأبوتشت ​ب​الصور.. ​محافظ قنا ​يتفقد مقر “مشروعك “بمدينتى فرشوط وأبوتشت

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ قنا ​مقرىّ المشروع القومى للتنميه البشرية والمجتمعيه والمحلية ” مشروعك ” بمدينتىّ فرشوط وابوتشت، والذي يهدف إلى القضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة وتحويل القرى والمدن المستهلكة إلى منتجة بالإضافة إلى خلق جيل جديد من صغار المستثمرين.

وأكد الهجان، أن كلا المقرّين تم تجهيزهما على أعلى مستوى وتم تزويدهما بكافة الأجهزة الإلكترونية اللازمة لتيسير اجراءات تسجيل البيانات وصرف القروض للشباب الراغبين بالبدء فى مشروعاتهم الخاصة مشيرا ان معظم مقرات ” مشروعك ” بالمحافظة تشهد اقبال جيد من الراغبين فى الاستفاده من المبادره .

وأصدر محافظ قنا تعليماته إلى مسئولي الوحدات المحلية بمدينتى فرشوط وابوتشت ومندوبى البنوك الممولة للمشروع بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المقترضين ومنحهم دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات المختلفة التى يطمحون لتنفيذها .

 

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