البابا تواضروس يلتقي صحفيى الملف القبطي اليوم

يلتقى البابا تواضروس الثاني، اليوم بصحفيي الملف القبطي والمعنيين بتغطية أخبار الكنيسة القبطية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور المتحدث الإعلامى للكنيسة، وذلك قبيل الاحتفال بعيد القيامة المجيد وتقديم التهنئة للبابا تواضروس بالعيد ومناقشة بعض الأمور الخاصة بالتنسيق بين الكنيسة والصحفيين فيما يخص متابعة الأخبار وتغطية الأحداث.

وأشار القس بولس حليم متحدث الكنيسة القبطية أن اللقاء سيحضره الصحفيين المسجلين فى الكنيسة فقط، مؤكدًا أن اللقاء كان بناء على طلب من الصحفيين للقاء البابا وتم تحديد الميعاد اليوم.