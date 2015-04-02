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الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين «زكريا عبدالعزيز» بمنصب النائب العام المساعد

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الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين «زكريا عبدالعزيز» بمنصب النائب العام المساعد الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين «زكريا عبدالعزيز» بمنصب النائب العام المساعد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، الصادر بتاريخ 22 مارس الماضي، بالموافقة على تعيين المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان علي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف، في منصب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة.

وجاء نص القرار المكون من مادتين، أنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الثادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى لجلسة 3مارس 2015، وعلى ما عرضه وزير العدل، قرر تعيين المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان علي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف، في منصب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة.

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