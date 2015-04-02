«موانئ دبي» توقع اتفاقا لشراء محطة حاويات في كندا بقيمة 457 مليون دولار

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق تستحوذ بموجبه من “بنك دوتشي” على محطة حاويات “فيرفيو” في كولومبيا البريطانية بكندا، والتابعة لمؤسسة “ماهر القابضة للمحطات” (أم تي أتش س).

وقالت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة، في بيان لها حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، أن قيمة الصفقة تبلغ 580 مليون دولار كندي (457 مليون دولار أمريكي).

وأضاف البيان أنه من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من 2015 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الكندية المعمول بها.

و”فيرفيو” هي محطة حاويات متخصصة متصلة بشبكة سكك حديدية وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 850 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدما) سوف ترتفع إلى 1.35 مليون حاوية نمطية عند الانتهاء من المرحلة الثانية للتوسعات.