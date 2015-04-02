أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«موانئ دبي» توقع اتفاقا لشراء محطة حاويات في كندا بقيمة 457 مليون دولار

Google+ Print
«موانئ دبي» توقع اتفاقا لشراء محطة حاويات في كندا بقيمة 457 مليون دولار «موانئ دبي» توقع اتفاقا لشراء محطة حاويات في كندا بقيمة 457 مليون دولار

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق تستحوذ بموجبه من “بنك دوتشي” على محطة حاويات “فيرفيو” في كولومبيا البريطانية بكندا، والتابعة لمؤسسة “ماهر القابضة للمحطات” (أم تي أتش س).

وقالت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة، في بيان لها حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، أن قيمة الصفقة تبلغ 580 مليون دولار كندي (457 مليون دولار أمريكي).

وأضاف البيان أنه من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من 2015 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الكندية المعمول بها.

و”فيرفيو” هي محطة حاويات متخصصة متصلة بشبكة سكك حديدية وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 850 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدما) سوف ترتفع إلى 1.35 مليون حاوية نمطية عند الانتهاء من المرحلة الثانية للتوسعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا