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محافظ الأقصر يشارك في حفل الزفاف الجماعي للأورمان احتفالًا بيوم اليتيم

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محافظ الأقصر يشارك في حفل الزفاف الجماعي للأورمان احتفالًا بيوم اليتيم محافظ الأقصر يشارك في حفل الزفاف الجماعي للأورمان احتفالًا بيوم اليتيم

شارك محمد بدر محافظ الأقصر، احتفال جمعية الأورمان بيوم اليتيم وحفل الزفاف الجماعي الذي نظمته الجمعية لـ15 عريس وعروسة، كما تكفلت إحدى المطاعم الشهيرة ومركز تجميل بنفقات حفل الزفاف.

واقيم الحفل بنادى التجديف مجاناً وتم خلاله تكريم 6 أمهات مثاليات و50 طفل يتيم من المتفوقين وحفظة القران الكريم، وكانت الأورمان قد قامت بشراء ملابس جديدة لـ300 طفل يتيم.

ومن جانبه ،قل احمد إبراهيم الأورمان بجنوب الصعيد، إن المؤسسة نظمت يوماً كاملاً لإدخال السرور والبهجة علي الجميع، حيث تم تنظيم يوم ترفيهي لـ 500 طفل وأبناء مؤسسات الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، واختتم اليوم بحفل الزفاف الجماعي بنادي التجديف بحضور محافظ الأقصر.

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