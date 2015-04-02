جيبوتى تجلى رعاياها من اليمن

بدأت سفارة جيبوتى فى اليمن، إجلاء دبلوماسييها العاملين فى اليمن بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى البلاد. وذكرت صحيفة "اليمن اليوم" نقلا عن مصدر أمنى أن السفارة طلبت مرافقة أمنية لأتوبيسين أقلا أعضاء البعثة الدبلوماسية وأسرهم، وقامت وزارة الداخلية بتوفير القوات الأمنية اللازمة ونقلت البعثة إلى محافظة الحديدة.

أوضحت الصحيفة أنه سيتم إجلاء الدبلوماسيين عبر ميناءى الحديدة والمخاء بمحافظة تعز.

وكانت العديد من الدول التى أبقت على سفاراتها مفتوحة فى اليمن، قد قامت بإجلاء بعثاتها بعد بدء عملية "عاصفة الحزم".

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