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تنفيذ 50 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

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تنفيذ 50 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎ تنفيذ 50 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

مديرية أمن سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 50 حكم وقرار قضائي وإداري.

ففي مركز شرطة المراغة، تم تأمين تنفيذ 30 قرار صادر من هيئة الآثار، وقرار صادر من الوحدة المحلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1338 إداري المركز لسنة 2015.

وفي مركز شرطة جرجا، تم تأمين إزالة 11  حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، و3 قرارات تعدي علي أملاك الدولة، وقرار تعدي منافع الري، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1268 إداري المركز لسنة 2015.

وفي مركز شرطة سوهاج، تم تأمين تنفيذ 4 حكم وقرار قضائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1960 إداري المركز لسنة 2015، ولا تزال جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظة.

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