تأجيل طعن النيابة على براءة مبارك في«قتل المتظاهرين» لـ 7 مايو

أجلت دائرة الخميس “ب” بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور محمد جابرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وكبار مساعديه عن الجرائم المسندة اليهم في القضية المعروفة بـ «محاكمة القرن» والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين أثناء مظاهرات 25 يناير لجلسة 7 مايو لعرض الأسطوانات، وللنطق بالحكم الصادر من محمود الرشيدي.

حضر الجلسة دفاع مبارك، المحامي فريد الديب، ومحامين عن المتهمين الباقين، والمدعي بالحق المدني -دفاع الشهداء- ياسر سيد أحمد، كما حضر ما يقرب من 30 مؤيدًا لمبارك.

وعرض مقرر الجلسة مجملًا لطعن النيابة العامة في القضية، وأبرز ماستندت إليه من أوجه للطعن، وتلا ممثل نيابة النقض رأيها الاستشاري، الذي طالبت فيه بقبول طعن النيابة العامة، وإعادة محاكمة المتهمين.

النيابة العامة كانت أحالت الرئيس الأسبق إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه-عبارة عن خمسة فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، “قضية القرن” وأصدرت حكم أول درجة في 2 يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد -25 سنة- في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه “جمال وعلاء” ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية “الفيلات”، وبراءته في قضية “الغاز”، وبراءة مساعدي العادلي.

طعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير 2013، بإلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعا أم دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في “قتل المتظاهرين”، وبراءته في قضية “الغاز”، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية “الفيلات”، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في “قتل المتظاهرين”.

الحكم استنكرته القوى السياسية والأحزاب، والحركات الشبابية المشاركة في ثورة يناير، ووجهت اتهامات تشكك في إجراءات التقاضي، ونظمت العديد من الفعاليات الاحتجاجية بالقرب من ميدان التحرير، استنكرت من خلالها براءة متهمي “قضية القرن”.

وقررت النيابة العامة على إثر ذلك الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة شملت 33 وجها للطعن أمام محكمة النقض، رأت من خلالها بطلان حكم المستشار الرشيدي، ومخالفته للقانون، وكشفت من خلاله على تبديل أقوال بعض الشهود في القضية، ما بين محكمة الجنايات الأولى التي ترأسها المستشار أحمد رفعت ومحكمة الإعادة.. وحددت محكمة النقض، جلسة اليوم الخميس، للفصل في الطعن.