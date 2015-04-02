لونجين تحتفل بالدورة العشرين لكأس دبي العالمي في أجواء مليئة بالأناقة

أحيت دار لونجين بالدورة العشرين لكأس دبي العالمي يوم السبت في الثامن والعشرين من مارس 2015. باعتبارها حافظة الوقت الرسمي لكأس دبي العالمي والشريك في تقدمة أحد أبرز فعالياته، سباق (دبي شيما كلاسيك)، كرّمت دار الساعات السويسرية الفائزين في سباقات هذا العام إضافة إلى سفير لونجين للأناقة آرون كوك بنسخة خاصة محدودة تضمّ 20 ساعة من طراز Conquest Classic Moonphase. إلى ذلك، تسلّم كلّ من آنا بريبيلوفا، الفائزة بلقب لونجين للسيدة الأنيقة، ومارلون فاير، الذي حصد لقب الأناقة ، ساعة من توقيع لونجين.

تماشياً مع قيمها المتمثلة بالأناقة والتقليد وبراعة الأداء، تفتخر لونجين بمشاركتها في كأس دبي العالمي الذي تميّز هذا العام بشكل خاص مع احتفال هذا السباق بنسخته العشرين. في الواقع، لقد شهد العقدان الماضيان دخول كأس دبي العالمي الاسطورة ليصبح الحدث الأكثر ترقباً من قبل جميع هواة سباقات الخيل وروادها من محبي الأناقة.

كما تسلّم الفائزون في كأس دبي العالمي لهذه السنة، ومن بينهم صاحب السموّ الامير آغا خان وآلان دو رواييه دوبري وكريستوف سومييون، حاصدو ألقاب المالك والمدرب والفارس على التوالي بسباق (دبي شيما كلاسيك) 2015 ساعة من طراز Conquest Classic Moonphase تقدمة لونجين كما تسلّم صاحب السموّ الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وسعيد بن سرور ووليم بويك، الذين حصدوا ألقاب المالك والمدرب والفارس على التوالي بسباق "دبي شيما كلاسيك" 2015 وسفير لونجين للأناقة آرون كوك ساعة مماثلة من طراز (Conquest Classic Moonphase ) من يد كلّ من السيد خوان كارلوس كابيللي، نائب رئيس شركة لونجين ورئيس قسم التسويق الدولي والسيد باتريك عون، المدير الاقليمي لشركة لونجين الشرق الاوسط. ويتجلّى التطوّر التقني لهذه الساعة المصنوعة من الذهب الوردي والعاملة بآلية كرونوغراف بشكل خاص في وظيفة أطوار القمر ما يجعل منها ساعة دقيقة بشكل بارز تحاكي تميّز وأناقة نجوم عالم الفروسية.

إلى ذلك، شهد هذا الحدث الاستثنائي فوز كلّ من آنا بريبيلوفا بلقب السيدة الأنيقة ومارلون فاير بجائزة أفضل هندام من لونجين وتمّ تكريمهما بساعة راقية التصميم من توقيع لونجين.