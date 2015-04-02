4 نصائح لتقويم سلوك طفلك العنيف

أرسلت قارئة، أن طفلها يقوم بضرب الأطفال الآخرين ويقوم بأخذ ألعابهم، وترغب فى معرفة طرق التعامل معه ومنعه من تلك السلوكيات.

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، مقدمة بعض النصائح الهامة للأم للتخلص من هذه الصفات فى طفلها، وهم:

1- أتركية يعلب مع باقى الأطفال، ولكن لابد من مراقبة حركاته جيدا، وفى حالة بدئه بضرب أحد الأطفال قومى بأخذه برفق والتحدث معه أن هذا الأسلوب غير مقبول.

2- عليكى مراقبة ردود أفعاله اتجاه بعض الأشياء، مثال عند أخذ طفل منه لعبة هل سيذهب لضربه أم لا، ما هى الطريقة التى سيتصرف بها، والعكس إذا كان يريد من طفل آخر لعبته وهذا الطفل رفض هل سيضربه؟ هذه الأشياء توضح لكى إذا كان طفلك يعانى من مشكلة نفسية أم لا، وعند ذلك عليكى أن تأخذيه للطبيب المختص لكى يساعدك على تعديل سلوكه.

3- عليك ملاحظة طفلك أثناء ممارسته للعب بمفرده، لأنه ربما يكون غير راغب فى اللعب مع أشخاص آخرين.

>4- عليك أخذه لممارسة اللعب فى أماكن منفتحة كالحدائق، لأنه فى هذه الأماكن سيشعر بالراحة والاطمئنان، فليس هناك وقت للعراك والمشاجرات، واتركيه يتعرف على أصدقاء جدد، ولكن تحت إشرافك.

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