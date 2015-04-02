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فيتامين ب وحمض الفوليك لصحتك وصحة جنينك

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فيتامين ب وحمض الفوليك لصحتك وصحة جنينك فيتامين ب وحمض الفوليك لصحتك وصحة جنينك
الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها المرأة، وذلك يرجع إلى احتياجها لعناية خاصة أثناء تلك الفترة، وأهمها نوعية الطعام الذى تتناوله.

فترة الحمل تتسبب فى القلق للمرأة


> وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن فترة الحمل تتسبب فى إصابة المرأة بالخوف والحيرة والقلق، من نوعية الطعام التى تتناولها، ويجب أن يكون الطعام غنى بالعديد من الفوائد.

حمض الفوليك وفيتامين ب مهمان أثناء فترة الحمل:


>ويتابع د. محمد، أن هناك العديد من العناصر والفيتامينات التى تحتاجها المرأة أثناء فترة الحمل، كفيتامين ب وحمض الفوليك، وذلك يرجع إلى أنهم يساعدان على تقوية الجهاز العصبى والمخ للجنين، وتناولهم يحد من فرص التعرض للولادة المبكرة، وقلة وزن الطفل.

أهم الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ب وحمض الفوليك:


>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التى تحتوى على حمض الفوليك وفيتامين ب، وهى:
>1- الخضراوات كالفاصوليا والبازلاء والجرجير والخس والسبانخ.
>2- الأطعمة التى تحتوى على نسبة من القمح.
>3- الأرز.
>4- الذرة.
>5- الفول.
>6- بعض المكسرات كالفول السودانى والكاجو والفسدق والبندق.
>7- البرتقال والفراولة والكيوى والأناناس.

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