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الترويج لمسلسلات رمضان على طريقة "السيلفي"

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الترويج لمسلسلات رمضان على طريقة "السيلفي" الترويج لمسلسلات رمضان على طريقة "السيلفي"

الخميس 02-04-2015 05:41

يعتمد بعض نجوم مسلسلات الدراما الرمضانية، طريقة التصوير"السيلفي"، للترويج لمسلسلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فمؤخراً، نشرت الممثلة غادة عبد الرازق على "فيس بوك" بعض صور"السيلفي" من كواليس مسلسل "الكابوس"، إذ جمعت الصور غادة مع بعض أعضاء فريق العمل، وبدت غادة بدون مكياج وبتسريحة شعر بسيطة وملابس "كاجوال".
الأمر نفسه قام به فريق عمل مسلسل "ولي العهد" للفنانين لوسي، وحمادة هلال، وريم البارودي، وانتصار، ومي سليم، حيث نشروا بعض صور "السيلفي" على "فيس بوك".
كما نشرت الممثلة روجينا، صور "سيلفي" لها مع فريق عمل مسلسلها "بعد البداية"، وجمعت الصورة بينها وبين الفنان فاروق الفيشاوي وبعض المشاركين في العمل من خلف الكاميرا.
بدوره، اعتمد الفنان كريم عبد العزيز الطريقة نفسها أثناء تصوير مسلسله "وش تاني" الذي يعود به كريم للتلفزيون بعد غياب حوالي 4 سنوات منذ مسلسله "الهروب".
وجمعت الصورة التي نشرها فريق العمل بين كريم ومحمد لطفي ومنه فضالي وآخرون.

وعلى حسابها الخاص في "الفيس بوك"، نشرت الممثلة التونسية درة زروق صور "سيلفي" من مسلسلها "العهد"، وظهرت في الصور التي نشرتها، كل من الفنانات أروى جودة، والفنانة هنا شيحة، وبطلة العمل الفنانة غادة عادل.

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