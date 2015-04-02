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بالصور: الضباب والأتربة النشطة تغطي شوارع دبي صباح اليوم

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حذرالمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 مترا  احيانا بسبب الرياح القوية المحملة والمثيرة للاتربه ، كما حذر من الرياح النشطة والقوية والاضطراب الشديد للبحر وتدني الرؤية الافقية بسبب الغبار والاتربة المحملة .

وأكد المركز وجود رياح محملة مثيرة للرمال والأتربة وتدنى مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، حاليا وسط وشرق وتمتد لتؤثر تدريجيا على غرب الدولة .

وتشهد مناطق مختلفة من الدولة رياح قوية محملة ومثيرة للرمال والأتربة مع تدني مدى الرؤية الافقية بدأت بالتأثير على المناطق الغربية من الدولة مثل الغويفات والسلع.

وهناك رياح نشطة السرعة وقوية احيانا محملة ومثيرة للرمال والأتربة والرؤية اقل من 500 متر الان في مناطق متفرقة من المنطقة الغربية ومدينة ابوظبي.
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