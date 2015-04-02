مطارات دبي : تأجيل بعض الرحلات بسبب الأحوال الجوية

أعلنت مطارات دبي قبل قليل عن تاثر الحركة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية .

وقالت في حسابها الرسمي على " تويتر " : " أعزاءنا المسافرين نظرا لسوء الأحوال الجوية قد تتأجل بعض الرحلات الجوية من مطاري دبي و اّل مكتوم الدوليين ".

ودعت المسافرين إلى التواصل مع خطوطهم الجوية أو زيارة الموقع الالكتروني لمطارات دبي لآخر التحديثات .

ومن جانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن العاصفة الرملية التي ضربت المملكة العربية السعودية، أمس، تأثرت بها الدولة منذ مساء أمس، خصوصاً على المناطق الجنوبية والغربية، وتمتد تدريجياً إلى المناطق الداخلية، ومستمرة حتى غد، لكن بصورة أقل بكثير من تأثير العاصفة في المملكة.

وحذر المركز من نشاط الرياح واضطراب البحر بصورة شديدة مع صباح اليوم.