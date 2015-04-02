القبض على 3 أمناء شرطة ينتحلون صفة ضباط للنصب على مواطنى بولاق الدكرور

ألقت قوات الأمن القبض على 3 أمناء شرطة بمطار القاهرة الدولى و6 مواطنين آخرين من أصدقائهم، لانتحالهم صفة وظيفية لضباط شرطة، ليضفوا على أنفسهم القوة والسلطة التى تساعدهم فى تحقيق أطماعهم، والاستيلاء على أموال الفقراء والبسطاء من عامة الشعب، لاستعادة جزء من أموالهم التى فقدوها بسبب لعب القمار، وقد تستروا فى زى شرطى وأدعوا أنهم ضباط شرطة بمديرية أمن الجيزة، وبدأوا فى النصب على المواطنين من خلال تفتيشهم على المقاهى وفى الشوارع وبأكمنة وهمية، واستولوا خلالها على العديد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية من المواطنين.

وبعد ارتكاب جريمتهم كان القدر لهم بالمرصاد حتى سقطوا فى قبضة الداخلية، حينما كانوا يستقلون سيارة ميكروباص فى طريق عودتهم إلى منازلهم ببولاق الدكرور، عندما استوقفهم كمين أمنى وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالى قيمته 20 ألف جنيه، وعدد من متعلقات المواطنين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى حققت معهم.

ومن جانبه أمر المستشار محمد يونس، رئيس نيابة بولاق الدكرور، بحبس أمناء الشرطة الثلاثة وهم كل من "محمد.م"و"محمود.ع"، و"ياسر.م و" 6 من معاونيهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة وظيفية.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المستشار ياسر التلاوى، أن الـ3 أمناء وأصدقائهم نزلوا على أحد المقاهى بشارع الشوربجى ببولاق الدكرور، وحققوا مع المواطنين الموجودين بالمقهى وفتشوا متعلقاتهم الشخصية من أموال وهواتف محمولة وغيرها، وقد تحفظ أمناء الشرطة على هذه المتعلقات والأموال تحت ادعاء أنهم كرجال شرطة سيكشفون عن هويتهم، وسيتم استدعاء المواطنين مرة أخرى لقسم الشرطة ليردوا لهم متعلقاتهم، إذا ثبت سلامة أوراقهم وصحتها.

وفى خطوة تؤكد أن الداخلية ترفع شعار لاتستر على جريمة ولا مجاملة لفاسد أيا كان موقعه بوزارة الداخلية، فقد سقطت عصابة أمناء الشرطة فى يد رجال الأمن، حينما استوقفهم النقيب محمد جمال بقسم شرطة بولاق الدكرور، أثناء استقلالهم للميكروباص وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على العديد من الهواتف المحمولة، ومبلغ 20 ألف جنيه وفرد خرطوش، وبالتحرى تبين أنهم سرقوا تلك المتعلقات من المواطنين بعد انتحالهم صفة وظيفية فتم القبض عليهم واقتيادهم لقسم شرطة بولاق، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارتها السابقة.