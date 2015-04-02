اليوم.. سماع المرافعات بإعادة محاكمة 4 متهمين فى مذبحة كرداسة

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، سماع المرافعات بإعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام غيابيًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تهمًا بالاشتراك فى «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة»، التى وقعت فى أغسطس 2013، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.