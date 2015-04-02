ضبط 44 محكوما عليهم و271 مخالفة وفحص 40 شاليها بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان أمنى لها اليوم عن القبض على 44 محكوما عليهم، وفحصت 40 شاليها بمنطقة ساحل البحر بجوار نادى الشرطة دائرة القسم بدون مخالفات، و271 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش حال المرور بمنطقة جسر الوادى، من ضبط "أحمد م س ح"، حال قيادته سيارة برخصة تسيير باسم "ريتاج م إ س ج"، بولاية والدها صادرة من إدارة مرور شمال سيناء وكذا توكيل خاص بالسيارة من "محمد إ س ج".

وبالكشف عن السيارة ورفع بصمتى الشاسيه والموتور تبين أن رقمى الشاسيه والموتور المدونين برخصة التسيير التى قدمها المذكور مخالفة لرقمى الشاسيه والموتور بجسم السيارة، وأنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم لسنة 2011 جنح قسم العجوزة، جيزة فى 23/11/2011، عن بلاغ "إيمان أ م ا"، وبمواجهته أقر بأنه تحصل على السيارة من شخصين الأول "محمد إ س ج"، والثانى شقيقة "أيمن"، وأنه لايعلم بأنها مبلغ بسرقتها، تم التحفظ على المتهم والسيارة وجارى العرض على النيابة العامة.

كما وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى مفادها أن كلاً من "فاطمة م ا أ"، "إيمان ر ع ا" والمحبوستين على ذمة قضيتى، سرقة محكوم عليهما فيها بالحبس 6 شهور مع الشغل، وأخرى سرقة والتى قضى فيها بالبراءة، حيث أكدت التحريات أن المحكوم عليها الأولى "فاطمة"، صحة اسمها "سامية م ع"، والسابق اتهامها فى 10قضايا متنوعة ما بين "نشل ـ سرقة ـ تسول" والمسجلة فى عداد الخطرين على الأمن العام فئة ج " نشل " محافظة الفيوم.

والمحكوم عليها الثانية "إيمان"، صحة اسمها "بدرية إ م ا" مقيمة مركز سنورس الفيوم، والسابق اتهامها فى 28 قضية متنوعة ما بين "نشل ـ سرقة ـ آداب ـ تسول ـ وضرب "، والمسجلة فى عداد الخطرين على الأمن العام فئه ج " نشل " محافظة الفيوم وأنها مطلوبة للتنفيذ عليها فى 5 قضايا.

وبتقنين الإجراءات واستخراجهما من محبسهما ومواجهتهما بالتحريات، أقرتا بصحتها وتم العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث بئر العبد والقوة الأمنية المرافقة من ضبط " عماد م س م "، ـ وبحوزته سلاح أبيض مطواة بدون مسوغ مهنى أو قانونى.

وضبط أسطوانة غاز تجارية حجم كبير إسرائيلية الصنع غير مصرح بتداولها أو تعبئتها أو استخدامها، والتى كانت بحوزة أحد الأشخاص فر هارباً حال مشاهدته للقوات وتم التحفظ عليها.

وضبط "محمد م ش أ "، وبحوزته 40 علبة سجائر ماركة karelia غير مصرح ببيعها فى الأسواق تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة، وضبط قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية عدم حمل شهادة صحية.

وتحرير 98 إزالة مخالفة إدارية فورية، 4 محاضر إشغال طريق، 3 محاضر بائع متجول، 2 محضر بيئة.