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ضبط 945 صاروخ ألعاب نارية بحوزة عاطل بالمنيا

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ضبط 945 صاروخ ألعاب نارية بحوزة عاطل بالمنيا ضبط 945 صاروخ ألعاب نارية بحوزة عاطل بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث ، من ضبط كمية كبيرة من صواريخ الألعاب النارية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بالقبض على باسم ى 24 سنة حاصل على دبلوم من أبوقرقاص وبحوزته 945 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2116 لسنة 2015 إدارى مركز أبو قرقاص.

كما تم ضبط 10 آلاف لتر سولار داخل محطة بنزين توكيل التعاون بملوى بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5197 لسنة 2015 جنح مركز ملوى.

على جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شرطة المرافق والبيئة من ضبط 129 مخالفة بيئية منها إعدام 15 كلبا ضالا فى مدينة المنيا بالإضافة 63 إزالة إدارية فورية.

كما تم ضبط 1745 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط 34 دراجة بخارية و729 مخالفة دراجة، كما تم ضبط أحد السائقين بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة على الطريق السريع.

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مصر 365

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