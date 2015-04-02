وزير الإسكان:الإعلان عن شركة مساهمة لتنفيذ العاصمة الإدارية الشهر الجارى

كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" بأنه سيتم الإعلان عن الشركة المساهمة المسئولة عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتى سيتم تأسيسها بين الوزارة والشركة الإماراتية خلال الشهر الجارى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل مع وفد الشركة للاتفاق على الشروط النهائية الخاصة بالعقود التى سيتم إبرامها بين الوزارة والشركة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه أصدر تعليماته الأسبوع الماضى بضرورة البدء فى توصيل المرافق للمشروع الجديد وعدم الانتظار للإجراءات المتعلقة بالعقود وغيرها.

وأوضح أنه الوزارة انتهت من القرار الجمهورى الخاص بالمشروع الجديد وتحديد مساحته وسيتم إرساله لرئاسة الجمهورية لإقراره.

وفيما يتعلق بمشروع واحة أكتوبر، أكد وزير الإسكان، أنه جارى إنهاء العقود الخاصة بالمشروع ومن المقرر عرض العقد وشروطه على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشته وإقراره.

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