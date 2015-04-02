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عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان يتهم الداخلية بتعطيل زيارات السجون

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عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان يتهم الداخلية بتعطيل زيارات السجون عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان يتهم الداخلية بتعطيل زيارات السجون
اتهم كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بتعطيل خطة المجلس لزيارة أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة والسجون، مستشهدا بزيارة سجن أبو زعبل التى تأخر فيها تصريح الوزارة وعدم استجابتها سريعا للموافقة رغم إرسال المجلس طلبه قبل أسابيع، فضلا عن تقديم جدول بزيارة 11 قسم شرطة لم يتمكن المجلس إلا من زيارة 4 فقط.

وأضاف عباس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية لم تستجب لتلك المطالب إلا بعد ضغوط المجلس مدعومة بضغوط من وسائل الإعلام والصحافة، محملا وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن سلامة السجناء فى كل السجون وأماكن الاحتجاز.

ولفت كمال عباس، إلى أن المجلس اقترح فى اجتماعه الدورى، تبنى حملة زيارات متكررة لأماكن الاحتجاز فى السجون وأقسام الشرطة، مطالبا النائب العام بإعادة النظر فى شأن المحبوسين احتياطيا.


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