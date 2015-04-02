"الزراعة": افتتاح أول متحف حيوانى بحديقة الجيزة فى احتفالات شم النسيم

يفتتح الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أول متحف حيوانى بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى احتفالات شم النسيم، وذلك بعد استكمال تطوير المتحف، حيث يضم أقدم معروضات للحيوانات المحنطة، والهياكل العظمية، وأدوات لعرض دورة حياة الحيوانات، فى صورة فيديو ، بالإضافة إلى مجموعات مختلفة من المومياوات الأثرية والتى يصل عمر بعضها إلى 300 عام قبل الميلاد.

وقال الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المتحف الحيوانى المتوقع افتتاحه قبل احتفالات شم النسيم، يشغل 3 طوابق داخل حديقة الحيوان، ويضم 2366 نوعا من الطيور والثدييات والزواحف وجماجم الحيوانات ورؤوس الحيوانات والهياكل العظمية للحيوانات، منها 1352 نوعا من الطيور و555 نوعا من الثدييات و259 نوعا من الزواحف و115 نوعا من جماجم الحيوانات و61 رأسا لحيوانات و25 هيكلا عظميا، وتعد هذه المجموعات من المحنطات التى لها مرجعية ضخمة فى تقسيم وتصنيف المملكة الحيوانية وخاصة الطيور وتخدم الدارسين فى علم الحيوان وزوار حديقة الحيوان.

وأضاف "سليم" أن المتحف الحيوانى تم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مدار 3 سنوات ويضم 3 مجموعات للطيور والزواحف المصرية، ومجموعة من الثدييات والقوارض،والطيور والزواحف وجماجم الحيوانات ورؤوس الحيوانات والهياكل العظمية للحيوانات،ويضم أيضا نمر مصرى كان يعيش فى سيناء والفهد الأفريقى والغزال الأبيض الذى كان موجودا فى البيئة المصرية قبل مائة عام والتمساح النيلى المحنط بالطريق الفرعونية ولا يوجد له مثيل فى المتاحف العالمية وطائر أبو منجل المقدس لدى الفراعنة والذى أنقرض من مصر.

فيما أكدت الدكتورة فاطمة تمام رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بناء على تعليمات وزير الزراعة والدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية مستمرون فى خطة تطوير حديقة حيوان الجيزة للحفاظ على أصولها واستثماراتها، وإعادتها إلى التصنيف الدولى كأفضل حدائق الحيوان فى العالم، خاصة وأنها تعد من التراث العالمى وثانى أقدم حديقة حيوان فى العالم، مشيرة إلى أن مخطط التطوير يعتمد على تطبيق المعايير الدولية لتطوير حدائق الحيوان بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية.

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