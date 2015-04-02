اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين بـ «مذبحة كرداسة»

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إعادة محاكمة 5 متهمين، كانت المحكمة قضت بإعدامهم غيابيًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة”، التي وقعت في أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.