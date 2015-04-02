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أمير جازان يبحث استعدادات شركة الكهرباء مع رئيسها التنفيذي

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أمير جازان يبحث استعدادات شركة الكهرباء مع رئيسها التنفيذي أمير جازان يبحث استعدادات شركة الكهرباء مع رئيسها التنفيذي

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، الرئيس التنفيذي للشركة للكهرباء م. زياد بن محمد الشيحة والوفد المرافق.

ورحب سمو أمير منطقة جازان برئيس شركة الكهرباء والوفد المرافق، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تختص بالشركة السعودية للكهرباء، وغيرها من المشروعات التي تقع في إطار عمل شركة الكهرباء، وكافة استعدادات الشركة خلال فترة الأحداث الحالية، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.

وناقش سمو أمير جازان أبرز المستجدات واحتياجات المحافظات والمراكز بالمنطقة، وتأمين خدمة التيار الكهربائي بكافة المواقع، ومعالجة الانقطاعات التي تعاني منها المنطقة في بعض الأشهر في السنة وخاصة في فصل الصيف، كما تمت مناقشة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بالمنطقة والخطط المستقبلية للشركة.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء م. زياد بن محمد الشيحة عن سعادته بزيارة المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات من سمو أمير المنطقة خلال اللقاء، راجياً العون والتوفيق للجميع.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان د. عبدالله بن محمد السويد، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري، ووكيل الشؤون التنموية أحمد بن عبدالله زعلة، ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون المشتركين بشركة الكهرباء م. منصور بن عبدالرحمن القحطاني، ورئيس القطاع الجنوبي بالشركة م. ناصر الشريف، ومدير شركة الكهرباء بجازان م. محمد عبده ياسين.

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