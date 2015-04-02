«مثقفات جازان»: أمن المملكة خط أحمر.. وصقورنا أثبتوا كفاءة تستحق الفخر

أعربت عدد من المثقفات في منطقة جازان، فخرهن واعتزازهن بقواتنا الباسلة ومعهم القوات الشقيقة الخليجية والعربية تدافع عن شرعية اليمن. وأكدن أن الأمن والاستقرار الذي ننعم به وتنعم به بلادنا هو بفضل الله ثم بتمسك قيادة هذه البلاد بالشريعة الإسلامية، مشيرين أن أمن المملكة خط أحمر، وصقورنا اثبتوا كفاءة علينا أن نفتخر بها.

وقالت أم كلثوم الحكمي: «ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- حق وأمر مشروع وواجب ديني إذ إن اليمن من الدول المجاورة لنا، والوقوف معها في محنتها أمر واجب يمليه علينا ديننا الإسلامي». وأضافت: «نحن نساعد الشعب اليمني بكل الإمكانات ونمد له يد العون لينهض ببلاده وشعبه المظلوم الذي يعاني من ظلم الحوثي وجماعته».

وقالت المثقفة والكاتبة غصون السهلي إن «اللحمة الوطنية تبين قيمة الانتماء للوطن والذي يعمل الجميع لتحقيقه تجمعهم كلمة الإسلام وراية التوحيد».

وأضافت: «لولاة أمرنا الدور الأساسي والمهم في نشر الآمن وتوفير كل متطلبات الحياة»، مشيرة إلى أن قيام المملكة بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بالوقوف إلى جانب بلد الجوار "اليمن"، واستجابة الشعب لهذا النداء يبين مدى الحب والتلاحم بين بين أفراد المجتمع السعودي والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة.

ولفتت إلى أن «عاصفة الحزم» انطلقت من سماء المملكة بقيادة رجال وهبوا أنفسهم فداء لهذا الوطن يسعون لهدف واحد تخليص اليمن من شريحة من البشر عاثت في الأرض فساداً بدعم إيراني يريد الاستيلاء على كل البلدان العربية.

وأضافت: «نحنُ فخورون جداً بانتمائنا لهذا الوطن ونشيد بالمواقف الحازمة التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك والوقوف إلى جانب إخوة تجمعنا بهم علاقات مشتركة».

فيما قالت الكاتبة فاطمة عطيف: «ليس بجديد على أبناء الوطن التلاحم عند الأزمات فقد اثبتوا ذلك خلال حرب الخليج وأثناء الحرب مع الحوثيين والآن «عاصفة الحزم» فهي ضرورة يفرضها واجب الدفاع عن كرامة الوطن ولم نعهد بمتخاذل أو متهاون، وهذا يدل على وعي وتلاحم أبناء الوطن بصرف النظر عن العرق أو المذهب».

وقالت الكاتبة إيمان المشاري: «نحن في بلد يعرف بقوة ترابط شعبه مع حكامه في جميع المواقف طالما أنها في شرع الله وسنة نبيه وما «عاصفة الحزم» إلا قرار حكيم من رجال حكماء نثق فيهم من بعد الله ورغم كل ما ستترتب عليه من محاولة تكاتف أعداء الدين والحاقدين علينا إلا أننا في استعداد تام إن شاء الله لمواجهتهم حكومة و شعبا ونحن على ثقة بأنهم لن يستطيعوا المساس بنا بأي شكل من الأشكال لثقتنا بالله ثم بحكامنا والحمدلله اللحمة الوطنية قوية بيننا بتمسكنا بديننا وبمحبتنا لبعضنا البعض ولوطننا الذي لن ولن نرضى أن يمسه بسوء أيما كان والإشاعات متصديين لها بقوة و رادعين لها أيضا بحكمة والحمد لله ما ألاحظه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عدم تصديقها بل والتصدي لها حتى من غير السعوديين بل حتى من أشقائنا اليمنيين والكل يعرف بأن من وراءها الحوثيون كي يشوهوا صورتنا ويكيدوا لنا من خلال ضعاف النفوس ولكن الحمدلله كيدهم واضح للعيان ويعرفه الجميع ولن نبالي بهم».